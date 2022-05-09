Mine Tugay ve Erdal Beşikçioğlu'nun eski halleri olay oldu! "Fotoğrafın kalitesini sorgulamayalım"

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda yer almayan ünlü isim, son olarak mavi mini elbisesiyle yaptığı paylaşımla ses getirmişti.

MİNE TUGAY VE ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN ESKİ HALLERİ ŞAŞIRTTI!

Daha önce Zalim İstanbul, Medcezir, Çilek Kokusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol alan oyuncu mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşuluyor.

Ünlü oyuncu, şimdilerde Hakim dizisinde Ömer Arif karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu ile 2013 yılında çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

YIL 2013, FOTOĞRAFIN KALİTESİNİ SORGULAMAYALIM"

İkilinin yıllar içindeki değişimi takipçileri şaşırtırken Tugay ise paylaşımına "E yıl 2013, fotoğrafın kalitesini sorgulamayalım" notunu düştü.



