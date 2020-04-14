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  4. Mine Tugay yaptığı paylaşımla beğeni üstüne beğeni aldı!

Mine Tugay yaptığı paylaşımla beğeni üstüne beğeni aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Mine Tugay, evinin bahçesinde çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve 1 saatte 100 bin beğeni aldı.

Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Özellikle bir süredir evde spor ve yoga aktiviteleri yaparken görüldüğü kareleri paylaşan ve takipçilerine mesajlar veren Tugay, bu defa evinin bahçesinde çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Renkli eteğiyle bahçede poz veren Tugay hayranlarını mest etti.

Mine Tugay'ın bu karesine çok sayıda övgü dolu yorum geldi. Fotoğraf sadece bir saat içerisinde 100 bin beğeniyi geçti.

Tugay geçtiğimiz gün de yaptığı selfie'ye yazdığı "Kuğu kendini beyazlaştırmak için uğraşmak zorunda değildir. Sen de kendin olmak için bir şey yapmak zorunda değilsin” notuyla beğeni toplamıştı.

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