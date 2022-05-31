Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti! "Mine abla yaktın ortalığı"

Oyuncu kimliğiyle öne çıkan Mine Tugay son zamanlarda adeta Instagram fenomenleri gibi pozlar vermeye başladı. Instagram pozlarıyla takipçilerinin nefesini kesen Tugay, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNE TUGAY YIRTMACIYLA POZ VERDİ

43 yaşındaki Mine Tugay görünüşüyle genç kızları kıskandırıyor.

Ünlü isim son zamanların en çok takip edilenlerinden biri oldu.

Sosyal medya pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Tugay, yırtmaçlı pozuyla büyüledi.

O poza takipçilerinden, "Mine abla yaktın ortalığı", "Sanat eserisin" gibi yorumlar geldi.



Son zamanlarda sosyal medyanın dilinde olan Mine Tugay, pozlarıyla magazin dünyasında da sık sık yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda deniz sezonunu açan Tugay, plajdan poz vermişti.





