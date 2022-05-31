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Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti! "Mine abla yaktın ortalığı"

31.05.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Gülümse Kaderine dizisinde hayat verdiği Neval rolüyle ekranlara gelen Mine Tugay bu diziden umduğunu bulamadı. Gülümse Kaderine dizisi bir ay içinde final yaptı. Mine Tugay ekran önü kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla daha fazla gündeme geliyor.

Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti! "Mine abla yaktın ortalığı"

Oyuncu kimliğiyle öne çıkan Mine Tugay son zamanlarda adeta Instagram fenomenleri gibi pozlar vermeye başladı. Instagram pozlarıyla takipçilerinin nefesini kesen Tugay, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNE TUGAY YIRTMACIYLA POZ VERDİ

43 yaşındaki Mine Tugay görünüşüyle genç kızları kıskandırıyor.

Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti!

Ünlü isim son zamanların en çok takip edilenlerinden biri oldu.

Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti!

Sosyal medya pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Tugay, yırtmaçlı pozuyla büyüledi.

Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti!

O poza takipçilerinden, "Mine abla yaktın ortalığı", "Sanat eserisin" gibi yorumlar geldi.
Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti!

Son zamanlarda sosyal medyanın dilinde olan Mine Tugay, pozlarıyla magazin dünyasında da sık sık yer alıyor.

Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti!

Geçtiğimiz haftalarda deniz sezonunu açan Tugay, plajdan poz vermişti.

Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti!

Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti!

Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti!

Mine Tugay yırtmaçlı pozuyla nefes kesti!

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Mine Tugay
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