Mineral nedir? Mineraller hangi besinlerde bulunur?

Mineraller vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi açısından önemli gerekli kimyasal bileşenlerdir. Özellikle mineral eksikliği yaşayan kişilerin sık sık hastalandığı ya da günlük hayatta çok çabuk yorulduğu görülmektedir. Buna ek olarak ilerleyen aşamalarda vücutta farklı sorunlara da sebep olabilen mineral eksikliğini bazı besinler ile gidermek mümkündür. Peki mineraller hangi besinlerde bulunur biliyor musunuz? İşte konu hakkında aklınıza takılan tüm sorular ve yanıtları. Mineral Nedir? Mineraller, homojen, inorganik ve kristalleşmiş katı maddelerden oluşmaktadır. Yetişkin bir insan bünyesi için vücudun ortalama yüzde 6’sı minerallerden oluşmaktadır ve ihtiyacı karşılama oranı kişinin cinsiyetine, yaşına, kilosuna ve hastalık durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Kalsiyum, iyot, magnezyum, sodyum ve potasyum, vücut sağlığı için en fazla ihtiyaç duyulan minerallerin başında gelmektedir. Çocukların gelişimi ve kemik sağlığı için de gerekli olan en önemli mineral türü kalsiyumdur. D vitamini de bağışıklık sistemine katkı sağlamaktadır.Gerek çocuk sağlığı için, gerekse de yetişkinler için mineral olmazsa olmazlardandır. Yağda çözünebilen mineraller (A, D, E ve K) olduğu gibi suda çözünen mineraller (C ve B) de mevcuttur.

Mineral çeşitleri ve Mineral görevleri nelerdir? Mineraller görevleri bakımından ele alındığında insan vücuduna sağladı faydalar şu şekilde sıralanabilir; Demir : Bağışıklık sistemini düzenler ve geliştirir. Oksijen taşıyıcı olarak da bilinir.

Çinko : Cildi gençleştirir, vücut direncini arttırır, astıma hastalığına iyi gelir.

Sodyum : Vücut suyunu düzenler, sinir hücrelerini yeniler.

Magnezyum : Regl ağrılarını azaltır, şekeri dengeler.

İyot : Tiroid bezini düzene sokar, kilo alımını engeller.

Kükürt : Alerjiye iyi gelir, cilt solgunluğunu önler.

Krom : Kas gelişimininde rol oynar, diyabeti önler, insülin direncini dengeler.

Bakır : Vücutta yeterince bulunmaz ise kansızlık yapar. Saç ve deri sağlığı için önemlidir.

Potasyum : Sinirlerin uyarılması ve kas dokusunun düzenli çalışmasını sağlar. Ülkemizde doğurganlık çağındaki kadınlarda, demir eksikliği önemli sağlık sorunları yaratabilmektedir. Hamilelik süresince demir takviyesi bebeğin sağlığı ve kemik gelişimi için çok önemlidir. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların da çinko eksikliği dikkat çekici düzeye çıkabilir. Alınmadığı takdirde de bağışıklık sistemi sorunları yaşanabilir ve sinsidir sindirim güçlüğü çekebilir.

Mineraller hangi besinlerde bulunur? Yediğimiz besinler birçok mineral ve besleyici vitamin içermektedir. Sizin için hazırladığımız listede hangi mineralin hangi besinlerde bulunduğunu görebilirsiniz. Demir: Et, yumurta sarısı,yulaf gevregi

Çinko: Kabuklu deniz ürünleri, peynir

Sodyum: Patates, sebzeler, muz, bakliyatlar

Flor: Siyah çay, maden suyu

Selenyum: Ciğer, kabuklu yemişler, tahıllar

Fosfor: Süt, peynir, balık

Magnezyum: Taneli meyveler, yeşil sebzeler, süt ürünleri

Potasyum: Pazı, lahana, brokoli gibi yeşil sebzeler

Kalsiyum: Süt, yoğurt, peynir Peki Mineraller bütün besinlerde bulunur mu? Evet mineraller hemen hemen yediğimiz bütün besinlerde bulunur. İnsan vücudumuz su, vitamin ve minerallere oldukça ihtiyaç duyar. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir, sindirim sistemimizi düzenler ve vücudumuzu güçlendirir. Dengeli beslenme ile mineral seviyesi yükseltilmesi mümkündür. Mineraller eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar nelerdir? Mineraller, vücudumuzun sağlıklı ve zinde olmasına yarayan besin kaynaklarıdır. Doğada bulunan minerallerin vücudumuza oldukça faydası vardır. Vücudumuz mineral ihtiyacını kendi karşılayamadığı gibi alınmadığı zaman da sağlık sorunları yaratabilir. Yediğimiz bazı besinler mineral ihtiyacımızı karşılayabilecek güçtedir. Mineral ihtiyacımızı et, sebze, süt ve süt ürünleri gibi birçok besinden karşılanır. Mineral ihtiyacımız karşılanmadığında ise çeşitli hastalıklar baş gösterebilir. Minerallerin insan vücudunda belirli oranlarda olması gerekmektedir.