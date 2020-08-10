Ming-Chi Kuo açıkladı: iPhone satışları büyük tehlikede!

TikTok ve Wechat yasağı geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftanın da en önemli gündem maddesi. Bir yandan Donald Trump'ın baskısı ile Çinli TikTok'u satın almaya çalışan ABD'li firmalar, bir yandan da uygulamalara gelebilecek herhangi bir yasağın sonuçlarını belirlemeye çalışıyor. iPhone 12 sızıntılarından tanıdığımız ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, ABD'nin TikTok'u ve özellikle WeChat'i yasaklaması Apple'ı derinden etkileyecek.

WECHAT GİDERSE APPLE'IN SATIŞLARI DÜŞER

Ming-Chi Kuo'ya göre WeChat, yasak sonrası App Store'dan kaldırılırsa ve bu kaldırma işlemi tüm ülkeleri kapsarsa iPhone satışları yüzde 25-yüzde 30 arası düşecek. Tabi bu oranlar, Kuo'nun tahminleri ve gerçek çok daha yüksek olabilir de. Ancak Kuo'nun alternatif bir senaryosu daha var.

YASAK ABD SINIRLARINDA KALIRSA SONUÇ DAHA İYİ

Apple eğer ki WeChat'i sadece ABD App Store'dan kaldırırsa işler Apple için daha kabul edilebilir olacak. Zira, Ming-Chi Kuo, böyle bir durumda iPhone satışlarının yüzde 3-yüzde 6 arasında düşebileceğini söylüyor. Bu da önemli bir düşüş olsa da Apple için kabul edilebilir.