Ming Chi-Kuo: Apple, iPhone 12'nin kamerasında sorunlar yaşıyor!

iPhone 12 için artık çok fazla vakit kalmadı. Apple'ın en geç Ekim ayında iPhone 12 modellerini tanıtması bekleniyor. Ancak Apple iPhone 12 için hazır mı hala emin değiliz. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun dediklerine bakılırsa, Apple hazırlıklarını tamamlamaya yakın ancak bazı sorunlar var.

İPHONE 12 KAMERA SORUNU YAŞIYOR!

Ming-Chi Kuo, iPhone 12'nin Genius Electronic Optical tarafından geniş açılı kamera lenslerinde sorun tespit ettiğini iddia etti. Kuo'ya göre 5,4 inç ve 6,1 inç büyüklüğündeki iPhone 12 modellerinde kullanılacak olan bu lenslerin kaplamalarında, yüksek sıcaklık/nem testi sırasında bir sorun ortaya çıktı. Bu sorunun çözümü ise hemen bulunmak zorunda. Zira, iPhone 12'nin tanıtılmasına tahminen sayılı günler kalmış durumda.

ÖNGÖRÜLER EYLÜL AYINI İŞARET EDİYOR

iPhone 12 kamera sorunu hakkında konuşan Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın diğer bir kamera tedarikçisi Largan'ın lenslerinde herhangi bir sorun yok. Ancak Genius'un hemen yeni bir tedarik süreci başlatması ya da Apple'ın Largan'ın lenslerini kullanmaya öncelik vermesi gerekiyor. Öngörüler ise Apple'ın en geç Eylül ayının ortasına kadar bu sorunu ortadan kaldırılacağını gösteriyor. Zaten birkaç hafta ertelenmesi beklenen iPhone 12 lansmanının bu sorundan etkilenmesi ise ilk aşamada beklenmiyor.

