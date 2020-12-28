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Ming-Chi Kuo Apple otomobili için konuştu, yeni tarih verdi!

28.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Ming-Chi Kuo Apple otomobili için konuştu, yeni tarih verdi!

Apple analisti Ming-Chi Kuo Apple otomobili ile alakalı yeni bir açıklama yaptı. iPhone 12 analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, Apple'ın otomobil lansmanı için yeni bir tarih paylaştı. Kuo'ya göre Apple otomobili için 2024 çok erken bir tarih.

Apple otomobili Apple Car, geçtiğimiz haftalarda teknoloji gündemine oturdu. Bunda Reuters'tan gelen ve yakın kaynaklara dayandırılan bir haberin büyük etkisi vardı. Zira haber, Apple'ın Project Titan kapsamında yeni bir pil teknolojisini barındıran bir elektrikli otomobil üreteceğini söylüyor ve Apple'ın 2024'te otomobilin lansmanını gerçekleştirmek istediğini ifade ediyordu. Peki Apple'ın deneyimli analistleri bu konuda neler düşüyor? Bu konuda akla gelen ilk isim pek tabii ki daha önce yaptığı Apple analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo oluyor. Kuo'nun Apple Car olarak isimlendirilen Apple otomobili için düşünceleri ise çok başka.

APPLE CAR ERTELENEBİLİR

Ming-Chi Kuo, Apple Car projesinin her şey yolunda giderse 2025-2027 yıllarında piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Apple otomobili hakkında hazırladığı araştırma notunda konuya değinen Kuo, Apple Car'ın özelliklerinin henüz kesinleşmediğini, mevcut geliştirme programının net olmadığını, bu yüzden tanıtımın 2028 veya daha sonrasına kadar uzayabileceğini aktardı. Kuo'ya göre 2028 sonrası için gelebilecek bir karar kendisini şaşırtmayacak. Kuo ayrıca yatırımcılara şu anda Apple Car ile ilgili hisse senetlerini satın almaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Apple Car-2

Ünlü analiste göre Apple Car'ın ertelenme ihtimali elektrikli / otonom sürüş pazarındaki değişikliklere ve Apple'ın yüksek kalite standartlarına bağlı. Buna ek olarak Kuo, Apple'ın derin öğrenme ve yapay zeka konusunda geride kaldığını, bunun da elektrikli / otonom araç pazarında otomobilin ne kadar rekabetçi olacağına dair bir belirsizlik yarattığını söyledi. Ünlü analiste bakılırsa Apple Car'ın başarılı olması için temel başarı faktörü donanım değil.

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EN BÜYÜK ENDİŞELERİNDEN BİRİNİ AÇIKLADI

''Apple Car gelecekte başarılı olmak istiyorsa temel başarı faktörü donanım değil, büyük veri / yapay zeka'' diyen Kuo, en büyük endişelerinden biri olarak Apple Car'ın piyasaya çıktığında mevcut sürücüsüz otomobil markalarının en az 5 yıllık büyük veri birikim tecrübesi yaşaması ve firmaların derin öğrenme / yapay zeka için elverişli olmalarını gösteriyor. Zira Tesla gibi firmaların otonom sürüş konusunda Apple'dan çok daha tecrübeli oldukları, bu otomobilleri piyasaya sürmelerinden aşikar.

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