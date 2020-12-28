Ming-Chi Kuo Apple otomobili için konuştu, yeni tarih verdi!

Apple otomobili Apple Car, geçtiğimiz haftalarda teknoloji gündemine oturdu. Bunda Reuters'tan gelen ve yakın kaynaklara dayandırılan bir haberin büyük etkisi vardı. Zira haber, Apple'ın Project Titan kapsamında yeni bir pil teknolojisini barındıran bir elektrikli otomobil üreteceğini söylüyor ve Apple'ın 2024'te otomobilin lansmanını gerçekleştirmek istediğini ifade ediyordu. Peki Apple'ın deneyimli analistleri bu konuda neler düşüyor? Bu konuda akla gelen ilk isim pek tabii ki daha önce yaptığı Apple analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo oluyor. Kuo'nun Apple Car olarak isimlendirilen Apple otomobili için düşünceleri ise çok başka.

APPLE CAR ERTELENEBİLİR

Ming-Chi Kuo, Apple Car projesinin her şey yolunda giderse 2025-2027 yıllarında piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Apple otomobili hakkında hazırladığı araştırma notunda konuya değinen Kuo, Apple Car'ın özelliklerinin henüz kesinleşmediğini, mevcut geliştirme programının net olmadığını, bu yüzden tanıtımın 2028 veya daha sonrasına kadar uzayabileceğini aktardı. Kuo'ya göre 2028 sonrası için gelebilecek bir karar kendisini şaşırtmayacak. Kuo ayrıca yatırımcılara şu anda Apple Car ile ilgili hisse senetlerini satın almaktan kaçınmalarını tavsiye etti.