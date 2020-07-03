Ming-Chi Kuo bu kez iPhone 12'nin kameraları için konuştu!

Apple iPhone 12 için çalışmalarını sürdürüyor. Son raporlar, iPhone 12'nin tanıtımının Eylül ayına yetişse bile satışının yetişmeyeceğini iddia ediyor. Herkes iPhone 12'nin tanıtım tarihine odaklansa da, Ming-Chi Kuo iPhone 12'nin kamera özelliklerine de odaklanmış durumda ve görünüşe bakılırsa önemli bir ipucu elde etmeyi de başarmış.

iPHONE 12'NİN KAMERASI ÜST SEVİYE OLACAK

iPhone'ları bilen adam Ming-Chi Kuo, iPhone 12'de kullanılacak kamera lenslerinin üst seviyede olacağını iddia etti. Kuo bu iddiasını ise Apple'ın tedarikçisi Largan'a bağlıyor. Kuo'nun raporuna göre Largan, Apple'a 8 element kamera lensler sevk etmeye başladı.

Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te 6 element kamera lensleri kullanmıştı. Görünüşe bakılırsa Apple, iPhone 12'nin sadece tasarımında değil kamera tarafında da bazı değişimler yaşanacak. Fakat Kuo'nun raporunda asıl değinilmesi gereken çok daha önemli bir detay daha mevcut.

İPHONE 12'NİN ÇIKIŞ TARİHİNE DAİR BÜYÜK İPUCU

Largan, iPhone 11 serisi için kamera sevkiyatlarını 2019 yılının ilkbahar-yaz aylarında başlamıştı. Fakat Kuo'nun raporuna bakılırsa Largan iPhone 12 için lens teslimatlarına daha yeni başlıyor. Bu da sadece kamera sevkiyatında bile bir aylık bir gecikme yaşandığının, dolayısıyla iPhone 12 tanıtımınında da bir gecikme yaşanabileceğinin en büyük ispatı.

