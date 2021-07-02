Ming-Chi Kuo'dan AirPods raporu!

Analist, beklenenden düşük talep nedeniyle AirPods sevkiyat tahminini 70 milyon ila 75 milyon adede indiriyor. Ancak Kuo’ya göre, ikinci nesil “AirPods Pro“nun piyasaya sürülmesi, gönderileri 100 milyonun üzerine çıkaracak.

AIRPODS PRO 2 NE ZAMAN GELECEK?

Analistlere göre Apple AirPods Pro 2, 2022’ye kadar gelmeyecek. Daha önce de kulaklıkların geleceği tarih açısından 2022 yılı işaret edilmişti. Ancak iyi bir haber de var. Apple hayranları bu sonbaharda geleceği düşünülen AirPods 3'ü satın alabilir.

AIRPODS 3 YOLDA

İddialara göre yeni Apple AirPods 3 daha kısa bir gövdeye, yeni şarj kutusuna ve Uzamsal Ses desteğine sahip olacak. Bu arada, kulak üstü model olan AirPods Max'in yeni bir varyanta kavuşmayacağı ancak farklı renk seçeneklerinin olacağı da iddia ediliyor.

