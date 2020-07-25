Ming Chi Kuo, iPhone 12 lensler hakkında açıklama yaptı

Eğer herşey yolunda giderse Apple bu yıl 4 farklı iPhone modeli tanıtacak. iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max.

Apple’a yakınlığı ile tanınan ünlü analist Ming Chi Kuo, iPhone 12 modelinde kullanılacak olan yeni kamera lensleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Kuo’ya göre Apple iPhone 12 modellerinde yer alacak olan lensleri Güney Kore ve Çin’den ithal edecek. Cupertino merkezli şirketin üst seviye kamera lensleri üreten Güney Koreli Semco ve Çinli Sunny Optical ile çalışacağı belirtiliyor. Bakalım Apple ciddi anlamda Huawei’yi zorlayacak bir kamera performansı sunabilecek mi? Bunu yakında göreceğiz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Kuo’ya göre Apple 2022 yılında periscope – telefoto benzeri bir lens kullanacakmış. Elbette daha bu yılın iPhone modelleri satışa sunulmadan bir sonraki yıla ait modeller hakkında konuşmak pek doğru olmayacaktır. Dolayısıyla şimdilik önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan iPhone 12 modellerine yoğunlaşalım.

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