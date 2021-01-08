Ming-Chi Kuo: iPhone 15'e kadar önemli bir kamera yükseltmesi beklemeyin!

iPhone 12 Apple'ın 2021 yılında da kullanacağı en büyük kozlarından biri. 2021'in eylül ayında tanıtılacak iPhone 13 için ise daha şimdiden dedikodular ortaya çıkmaya başladı bile. Odağını geleceğin iPhone'larına çeviren tek kişi dedikodu sahipleri de değil. Daha önce birçok iPhone modeli hakkında doğru tahminlerde bulunan TF International analisti Ming-Chi Kuo da yaptığı analizlerin ışığında yeni iPhone'ların geleceği hakkında bilgiler toplamaya çalışıyor. Kuo şimdi ise iPhone'ların kameralarına odaklanmış durumda. Fakat Kuo'nun vereceği bilgiler bu kez birçok iPhone takipçisini üzebilir.
Ming-Chi Kuo, son raporunda Apple'ın iPhone 13 modellerinin kamera lenslerini Largan, Genius Electronic Optical (GSEO) ve Sunny Optical'dan tedarik edeceğini söylüyor. Analist, teknolojilere ve üretim hatlarına baktığında ise önümüzdeki iki kuşakta iPhone'un kamera donanımında önemli bir yükseltme olmayacağı sonucuna varıyor. Bu da Apple'ın iPhone 15'te yeni bir yükseltme yapabileceğini gösteriyor. Ancak bu iPhone 13 ve iPhone 14 kameralarının genel performansında iyileşme yapılmayacağı anlamına gelmiyor.
iPhone 15 kamera donanımı için umut ışığı veren ancak önceki iki model için yükseltme beklemeyin yorumu içeren raporun doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Apple kapalı kapılar ardında iPhone 13'ü deniyor, iPhone 14'ü hazırlıyor ve iPhone 15 hakkındaki ilk planlarını oluşturuyor olabilir. Fakat iPhone takipçilerinin, periskop kameraların trend olduğu bir dönemde iPhone 13'ten beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu belirtmek gerek. Bakalım Apple neler yapacak?
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