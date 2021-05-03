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Ming Chi-Kuo, katlanabilir iPhone için tarih verdi!

03.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katlanabilir iPhone için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Apple hakkında yaptığı analizlerle tanınan Ming-Chi Kuo, Apple'ın katlanabilir iPhone modelinin detaylarını açıkladı ve katlanabilir iPhone'un çıkış tarihini paylaştı.

Ming Chi-Kuo, katlanabilir iPhone için tarih verdi!

Katlanabilir iPhone merakla bekleniyor. Zira Samsung'un Galaxy Z serisi ile, Huawei'nin ise Huawei Mate X serisi ile yer aldığı katlanabilir akıllı telefon sektöründe, Apple'ın neler yapacağı tam olarak kestirilemiyor. Apple'ın katlanabilir iPhone için "doğru zamanı" beklediği tahmin ediliyor. Apple hakkında yaptığı analizlerle tanınan Ming-Chi Kuo ise muhtemelen Apple'ın katlanabilir iPhone için belirlediği "doğru zamanı" bizlere sunuyor.

İŞTE KATLANABİLİR iPHONE İÇİN VERİLEN TARİH

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, bir araştırma notunda, katlanabilir iPhone için tarih verdi. Kuo, Apple'ın 2023'te katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürmek için çalıştığını söyledi. Kuo'ya göre bu model 8 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlüğünde esnek OLED bir ekrana sahip olacak.

katlanabilir iPhone

MING-CHI KUO'DAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Katlanabilir akıllı telefonların tüm büyük akıllı telefon markaları için olmazsa olmaz olacağını ifade eden Kuo, Apple'ın 2023'te 15 ila 20 milyon katlanabilir iPhone satacağını tahmin ediyor. Kuo, telefonun gümüş nanotel dokunmatik ekran teknolojisini benimseyeceğine inanıyor. Bu teknoloji halihazırda HomePod'ta kullanılıyor. Bu ekran teknolojisi ayrıca, tek bir katlamadan fazlasını destekleyen gelecekteki katlanabilir cihazlar için gerekli bir teknoloji olarak görülüyor.

Apple 2021'de iPhone satış rekoru kırabilir!Apple 2021'de iPhone satış rekoru kırabilir!

Ming-Chi Kuo, yeni katlanabilir cihaz trendinin en büyük kazananının Apple olacağını söylüyor. Apple'ın katlanabilir iPhone modeline yönelik resmi bir açıklaması ise bulunmuyor.

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Apple
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