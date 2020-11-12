Ming-Chi Kuo paylaştı: iPhone SE 3'ü 2021'nin ilk yarısında beklemeyin

iPhone SE Apple'ın uygun fiyatlı iPhone stratejisinin bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Apple son olarak iPhone SE 2020'yi yani iPhone SE 2. nesili tanıtarak yeni uygun fiyatlı iPhone'unu satışa sunmuştu. iPhone SE sonrası, Apple hakkındaki söylentiler ise ayyuka çıkmıştı. Zira iPhone SE'nin iPhone SE Plus adında yeni bir kardeş modelinin daha çıkabileceğine dair yoğun bir dedikodu vardı. Nitekim şu ana dek böyle bir ürünün tanıtımı gerçekleşmedi. Fakat şimdilerde iPhone SE Plus yerine konuşulan başka bir model daha var; O model ise iPhone SE 3.
iPhone SE 3'ün çıkış tarihi için 1 yıldan daha fazla bir süre beklememiz gerekebilir. Çünkü Apple, ilk iPhone SE'nin üzerinden geçen 4 yılın ardından iPhone SE 2020'yi tanıttı. Bu Apple'ın iPhone SE modelleri için 4 yıllık bir periyot belirlediğini gösteriyor olabilir. Bu yüzden yeni iPhone SE 3 ile 2023-2024 yılları arasında tanışmamız muhtemel. Ayrıca iPhone SE 2020'den daha performanslı olan ancak iPhone SE 2020'den daha küçük olan iPhone 12 mini'yi de unutmamak gerek.
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