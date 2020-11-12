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Ming-Chi Kuo paylaştı: iPhone SE 3'ü 2021'nin ilk yarısında beklemeyin

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2020 15:03 | Son Güncelleme

Apple iPhone 12 ailesini görücüye çıkarttı ancak iPhone SE 3 için bekleyiş sürüyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise yeni bir iPhone SE'yi temel alan son araştırma raporunu paylaştı. Kuo'nun raporuna göre iPhone SE 3 için biraz daha bekleyeceğiz.

Ming-Chi Kuo paylaştı: iPhone SE 3'ü 2021'nin ilk yarısında beklemeyin

iPhone SE Apple'ın uygun fiyatlı iPhone stratejisinin bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Apple son olarak iPhone SE 2020'yi yani iPhone SE 2. nesili tanıtarak yeni uygun fiyatlı iPhone'unu satışa sunmuştu. iPhone SE sonrası, Apple hakkındaki söylentiler ise ayyuka çıkmıştı. Zira iPhone SE'nin iPhone SE Plus adında yeni bir kardeş modelinin daha çıkabileceğine dair yoğun bir dedikodu vardı. Nitekim şu ana dek böyle bir ürünün tanıtımı gerçekleşmedi. Fakat şimdilerde iPhone SE Plus yerine konuşulan başka bir model daha var; O model ise iPhone SE 3.

İPHONE SE 3 GELİYOR MU?

  1. nesil iPhone SE için birçok iddia mevcut. Ancak sektörde saygın bir Apple analisti olarak tanınan Ming-Chi Kuo, PhoneArena'nın haberine göre iPhone SE 3 için araştırmalarını tamamlamış durumda. Daha önce iPhone 12 modelleri hakkında da birçok raporlar sunan Kuo, şimdi ise iPhone SE 3 için yeni bir araştırma raporu yayınladı. Analist, yayınladığı raporda iPhone SE 3'ün tasarımına dair hiçbir şey söylemezken, iPhone SE 3'ün 2021'in ilk yarısında çıkmasını beklemediğini aktardı. Yani şimdilik Apple iPhone 12 serisi ile 2021 yılında yoluna devam edecekmiş gibi duruyor

iPhone SE 3

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DÖRT YILI BULABİLİR

iPhone SE 3'ün çıkış tarihi için 1 yıldan daha fazla bir süre beklememiz gerekebilir. Çünkü Apple, ilk iPhone SE'nin üzerinden geçen 4 yılın ardından iPhone SE 2020'yi tanıttı. Bu Apple'ın iPhone SE modelleri için 4 yıllık bir periyot belirlediğini gösteriyor olabilir. Bu yüzden yeni iPhone SE 3 ile 2023-2024 yılları arasında tanışmamız muhtemel. Ayrıca iPhone SE 2020'den daha performanslı olan ancak iPhone SE 2020'den daha küçük olan iPhone 12 mini'yi de unutmamak gerek.

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