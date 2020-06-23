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  4. Ming-Chi Kuo tekrar konuştu, Airpods 3 hakkında önemli ipuçları verdi!

Ming-Chi Kuo tekrar konuştu, Airpods 3 hakkında önemli ipuçları verdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Apple analisti Ming-Chi Kuo sessizliğini AirPods 3 özellikleri için bozdu. Başarılı Apple analizleriyle tanınan ve 'iPhone'ları bilen adam' olarak nitelendirilen Ming-Chi Kuo, AirPods 3 özellikleri hakkında hatrı sayılır iddialarda bulundu.

Ming-Chi Kuo tekrar konuştu, Airpods 3 hakkında önemli ipuçları verdi!

Apple WWDC 2020'yi atlattı ancak Apple'dan beklentiler hala çok büyük. Bu beklentiler arasında iPhone 12 ve iMac bilgisayar dışında yeni bir AirPods 3 modeli de var. Daha önce iPhone hakkındaki isabetli analizleriyle meşhur Ming-Chi Kuo'da sessizliğini AirPods 3 özellikleri için bozmuş durumda.

İŞTE AİRPODS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple bu yıl AirPods 3 adında bir kablosuz kulaklık tanıtmayı düşünmüyor. AirPods 3 için planların 2021'de faaliyete geçeceğini söyleyen Kuo, yeni AirPods 3'ün AirPods Pro'ya benzeyeceğini söylüyor. Peki Ming-Chi Kuo'nın dediklerine göre AirPods 3'ün özellikleri nasıl olacak?

airPods 3 özellikleri

AirPods Pro'nun en önemli özelliklerinden biri aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olmasıydı. Ming-Chi Kuo AirPods 3'ün de bu özelliğe sahip olacağını belirtiyor. Bu özellik ile birlikte yeni nesil kulaklık, daha fazla batarya tüketeceği için hem kendisi hem de kutusu, sıradan AirPods'lara göre daha büyük olacak.
Ancak iş kablosuz şarja geldiğinde Kuo, Apple'ın bir ayrım yapacağını iddia ediyor.

APPLE AİRPODS 3'TE MODEL AYRIMI YAPACAK

Ona göre Apple, AirPods 3'ün hem kablosuz şarj desteğine sahip bir modelini hem de kablosuz şarj desteğine sahip olmayan, sadece lightning ile şarj olabilen ve bu yüzden daha da uygun fiyatlı olan bir modelini daha tanıtacağını söylüyor. Bakalım Apple Ming-Chi Kuo'nun iddialarını destekleyecek bir AirPods 3 ile karşımıza çıkacak mı?

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