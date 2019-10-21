Mini bıçakların ustası "Şirin Baba"nın Guinness hayali

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Fotoğrafçılıkla başladığı meslek yaşamını ut imalatı, çiçekçilik ve süs eşyası yapımının ardından bıçakçılıkla sürdüren "Şirin Baba" olarak bilinen 72 yaşındaki Erdoğan Güzel, 7 milimetrelik bıçak ve 2 santimetrelik açılır kapanır çakıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceği günün hayalini kuruyor.

İstanbul'da bir fotoğrafçının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan ve 1972 yılında açtığı "Şirin Fotoğrafçılık" stüdyosu ile 1996 yılına kadar fotoğrafçılık yapan Erdoğan Güzel, 1990 yılında başladığı çiçekçilik işletmesine de "Şirin Çiçekçi" ismini verdi. Bir dönem ut ve süs eşyası imalatı da yapan Güzel, iş yerlerine "Şirin" adı verdiği için Sivas'ta "Şirin Baba" olarak tanındı.

Son olarak 24 yıl önce başladığı bıçak imalatını Sivas'taki küçük atölyesinde sürdüren 8 çocuk babası Erdoğan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zanaatı çocukluğundan beri çok sevdiğini söyledi.

Güzel, 50'li yaşlarda bıçakçı olduğunu belirterek, "Durgun suya taş attım, haleyi genişletiyorum. Asıl amacım, Sivas'ı basında güzel yerlerde görmek. Ülkeme, bayrağıma, vatanıma ve milli sınırlarıma aşık olduğum gibi, Sivas'ın da aşıklarından birisiyim." dedi.