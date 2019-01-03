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Mini boyut, büyük performans

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2019 09:04 | Son Güncelleme

Küçük boyutuna karşı güçlü özelliklere sahip Archer T3U adlı adaptör, MU-MIMO teknolojisi ve çift bant desteği sayesinde yüksek WiFi hızlarına ulaşıyor.

Mini boyut, büyük performans

TPLink, boyutu mini ama performansı yüksek yeni kablosuz USB adaptör olan Archer T3U ’yu satışa sunuyor. TP-Link’in yeni kablosuz USB adaptörü, AC teknolojisine sahip ve bir önceki standart olan 802.11N’e oranla üç kat daha hızlı bağlantı sunuyor.

Aynı zamanda çift bant desteği de olan ürün, 5GHz bandında 867 Mb/sn, 2.4GHz bandında ise 400 Mb/sn kablosuz hızlara ulaşarak toplamda 1300 Mb/sn WiFi hızı sağlıyor. Bu sayede HD video, online oyun gibi uygulamalar gecikmesiz ve sorunsuz çalıştırılabiliyor.

Son derece küçük bir boyuta sahip olan Archer T3U, taşınabilir bilgisayarın dışına fazla taşmıyor ve böylece rahatlıkla her yere taşınabiliyor. Ayrıca akıllı tasarımı sayesinde tüm USB yuvalarına uyan ürün, USB 3.0 destekli. Bu da cihazın hızını USB 2.0’a göre 10 kat artıran bir unsur. 802.11AC desteği ile USB 3.0 standardı birleşince yüksek WiFi hızı elde ediliyor. Büyük dosyalar bile son derece hızlı indirilebiliyor.

En yeni teknolojilerle donatılmış olan Archer T3U’da MU-MIMO teknolojisi de yer alıyor. Bu teknoloji ile eşzamanlı iki veri akışı sağlanabiliyor. Evinde MU-MIMO destekli bir modem/router sahibi olanlar, yeni USB adaptör ile ağın verimini artırıyorlar.

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internet TPLink

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