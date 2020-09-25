Mini LED teknolojisi kullanıcılara ne sunacak?

Apple’ın tüm cihazları için Mini LED ekranlara geçiş yapmaya çalıştığına dair birçok söylenti ortaya atılmıştı. Apple analisti Ming Chi-Kuo, Apple’ın hala tedarikçilerle çalıştığını ve Mini LED’li ilk cihazın 2020’nin sonunda piyasaya sürülmesi beklenen bir iPad Pro olacağını iddia ediyor.

APPLE'IN HEDEFİ EKRAN MALİYETLERİNİ YARI YARIYA DÜŞÜRMEK

Apple, şu an ekran üretimi konusunda Tayvanlı şirket olan Epistar ile çalışıyor. Apple ayrıca Sanan gibi diğer ekran şirketleriyle tedarik zincirleri kurmayı da araştırıyor. Şu anda her bir ekranın fiyatları oldukça yüksek olsa da, Ming Chi-Kuo tedarik zincirleri arasındaki rekabetin 2021’in sonunda Apple için maliyetleri yaklaşık yüzde 50 azaltacağını tahmin ediyor.

Şu anda geliştirilmekte olan ve Mini LED’li ekranlara sahip en az 6 iPad ve Mac var. Apple’ın şu anda stokladığı Mini LED ekran tedarikine göre, yıl sonuna kadar sadece 12.9 inçlik Pro’nun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple daha fazla üretim yapmayı başardığında, diğer Apple cihazları için de bu yeni teknolojinin kullanılacağını söyleyebiliriz.