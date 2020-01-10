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  4. Mini LED teknolojisi nedir?

Mini LED teknolojisi nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

Mini LED teknolojisine sahip olan oyuncu monitörü Asus ROG Swift PG32UQX tanıtıldı. Peki, bu teknoloji bizlere neler sunuyor?

Mini LED teknolojisi nedir?

Asus, CES 20’de yeni oyuncu ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Asus şimdi de Mini LED teknolojisine sahip ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü ile karşımıza çıktı. ROG Swift PG32UQX, 4K ve 144 Hz’e kadar 10 bit renk desteği sunarak kalite ve performans dengesi için yeni bir standart belirliyor.

Mini LED arka aydınlatma, OLED TV’ler gibi yaygın HDR ekranların sunduğunun çok ötesine geçen 1400 nit maksimum parlaklık sağlıyor. 1152 bölgede yerel ışık kısma özelliği ve DCI-P3 renk gamının büyük kısmını kapsamasıyla Swift PG32UQX, NVIDIA G-SYNC ULTIMATE sertifikası için gereksinimleri fazlasıyla karşılıyor.

Yüksek yenileme hızı, saniye başına daha fazla kare göstererek daha akıcı bir oyun deneyimi sunmasına rağmen karelerdeki içeriği etkilemiyor. Görsel gerçekliği artırmak için daha parlak beyazlara, daha derin kontrasta ve daha geniş bir renk yelpazesine ihtiyaç duyuluyor. ASUS ProArt monitörler Mini LED teknolojisini kullanarak profesyonellere yönelik HDR ekranlar alanında öncülük ediyor.

Bu yeni panelde ızgara biçiminde dizilen 240 bölgeyle yerel ışık kısma olanağı bulunuyor. Böylece, daha az bölgeye sahip ekranlara göre ışık sızma efekti azalıyor. Mini LED’lerden oluşan son teknoloji arka aydınlatma görüntüleri tüm ayrıntısıyla yansıtırken, bu özelliğin gerçek potansiyeli ise keşfedilmeye devam ediyor. Arka aydınlatmada yer alan bin adet yerel ışık kısma bölgesi benzersiz bir ayrıntı düzeyi elde edilmesini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
mini led teknolojisi ASUS ROG Swift PG32UQX

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