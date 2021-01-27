MINI, ürün gamını makyajladı

Avrupa'da bu Mart ayında piyasaya sürülecek olan 2022 MINI'ler, baştan sona revize edilmiş şekilde basına tanıtıldı. Modeller anında tanınırken, bir takım değişimlerle karşımızda!

YENİ OLARAK NE VAR?

Modellerde revize edilmiş bir ızgara ve gövde renginde ön tampon eklentisi yer alıyor. Ayrıca yeni LED farlar, daha geniş bir ızgara çerçevesi ve üçgen hava girişleri modelde sunulmuş.

Daha da geriye gidildiğinde, yeni dodikler dikkatlerden kaçmıyor. LED dönüş sinyalleri ile yeniden tasarlanmış yan lambalar modelde sunuluyor. Arkada, mütevazı bir şekilde revize edilmiş bir tampon grubunu görüyoruz.

MINI kısa süre önce özelleştirme hizmetini kapatmıştı. Şimdi ise çok tonlu tavan dahil olmak üzere birkaç yeni seçeneği müşterilerine sunuyor. San Marino Blue, Pearly Aqua ve Jet Black gibi tavan renkleri modelde sunuldu. Renklerden bahsetmişken, Island Blue metalik, Rooftop Grey metalik ve Zesty Yellow olarak adlandırılan üç yeni dış cephe boyası da müşterilere sunuluyor.

KOKPİTTE NELER VAR?

İçeride sürücüler revize edilmiş döşeme, güncellenmiş havalandırma delikleri ve yeni donanım eklentilerine kavuşuyor. Öne çıkan diğer özellikler arasında revize edilmiş kumanda donanımı, isteğe bağlı ısıtmalı yeni bir deri kaplı direksiyon simidi ve 8,8 inç bilgi-eğlence sistemi modelde sunulacak.



