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MİNİATÜRK'TE TURİSTİN ÇANTASINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da müzelere gelen turistlerin çantalarını çalan şüpheliler yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da müzelere gelen turistlerin çantalarını çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin bir turistin çantasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu'nda bulunan Miniatürk müzesine 27 Ekim Pazar günü gelen Fas uyruklu Sait L.'nin (36) bankta oturduğu sırada yanına yaklaşan S.D (13) isimli şüpheli ayakkabı bağlama bahanesiyle turistin çantasını çaldı. Durumu fark eden Sait L. olayı polise ihbar etti. Mağdurun çantasında cep telefonu, 2 bin lira, 300 euro, motosiklet anahtarı ile jet ski anahtarı olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma başlattı. Müzedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Remziye D.(33), Emrah D.(26) ve yaşı küçük olan S.D(13) Esenler' de geçen Cuma günü yapılan operasyonla yakalandı. Yaşı küçük olan S.D. Çocuk Şubeye götürüldü.
Poliste yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah D. ve Remziye D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük olan şüpheli S.D. ise serbest bırakıldı. Görüntülere yansıyan diğer kadın şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.

HIRSIZLIK KAMERADA
Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde turistin yanına ayakkabı bağlama bahanesiyle çöken çocuk çantayı çalıyor. Şüpheli daha sonra uzaklaşıyor. Diğer şüphelileri ise o anlarda etrafı gözetliyor.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Çocuk şüphelinin mağdurun yanına çökerek ayakkabı bağlaması
-Diğer iki şüphelinin yan yana yürüyerek etrafı gözetlemesi
-Çocuk şüphelinin mağdurun yerde duran çantasını çalması
(AKTÜEL)
-Şüphelilerin şube çıkışı

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