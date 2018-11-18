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Miniatürk'ü 9 ayda 730 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin küçük bir modeli niteliğindeki Miniatürk'ü, 2018 yılının ilk 9 ayında 300 bini öğrenci olmak üzere 730 bin kişi ziyaret etti - 134 mimari eserin maketlerinin yer aldığı Miniatürk'ü, ziyaret edenlerin sayısının yıl sonuna kadar 800 bin kişiyi aşması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) turizme kazandırdığı Türkiye'nin küçük bir modeli niteliğindeki Miniatürk, 2018'in ilk 9 ayında 730 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

İBB'den alınan bilgiye göre, Türkiye turu atmak isteyenler için ideal bir mekan haline gelen Miniatürk'ün ziyaretçi sayısı, her geçen gün artıyor.

Türkiye ve dünyadan seçilmiş 134 mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketlerinin sergilendiği 60 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Miniatürk, restoran, kafeterya, alışveriş merkezi, açık hava gösteri alanı ve çocuk oyun parkı ile komplekse dönüştü.

Geçmişten bugüne kültür ve medeniyet birikimini yansıtan mimari eserlerin maketlerini bir araya getiren ve "zamanın durduğu yer" olarak nitelendirilen Miniatürk, öğrencilerin en sevdiği mekanlar arasında yer alıyor.

2017'nin başından ekim ayına kadar 200 bin öğrenciyi ağırlayan mekanı, bu yıl aynı tarihler arasında 300 bin öğrenci ziyaret etti. Miniatürk'ün toplam ziyaretçi sayısı, 9 ayda 730 bin kişiyi buldu. Yıl sonuna kadar bu sayının 800 bini aşması bekleniyor.

Miniatürk'te, bir açık hava müzesi atmosferinde sergilenen maketlerin yanı sıra, ziyaretçilerin hoşça vakit geçirdiği farklı mekanlar da bulunuyor. 400 kişilik oturma kapasitesiyle açık hava gösteri alanı, Miniatürk'ü hatırlatacak hediyelik eşyaların satışa sunulduğu alışveriş merkezi, sergi salonu, restoran, kafeterya ile Panorama Zafer Müzesi ve Kristal İstanbul Müzesi olmak üzere iki adet müze yer alıyor.

Kültür ve sosyal sorumluluk projesi niteliği de olan Miniatürk'te, genç kuşaklar ne kadar köklü bir medeniyetle beslendiklerini keşfediyor. Ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmesi, eğlenirken öğrenmesi için gerekli unsurların düşünüldüğü mekanda, küçük ziyaretçilerin ilgisini çekecek Miniland çocuk oyun alanı, feribot, kumandalı tekne, masal ağacı, Mini Stadyumda 4 Büyükler, helikopter simülasyonu, Truva atı- kale gibi oyuncaklarla süslenen çocuk oyun parkı, gezi alanını çepeçevre dolaşan mini tren, satranç, labirent, kumandalı tekne gibi oyun alanları da bulunuyor.

Miniatürk'te 2018 yılında 3 farklı alanda 22 farklı etkinlik gerçekleştirildi. Miniatürk'ü, Kristal Müze'yi ve Zafer Müzesi'ni gezme fırsatı bulan çocuklar, gerçekleşen etkinliklerde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Bu amaçla amfi tiyatro, yeşil alan ve sergi alanında olmak üzere üç ayrı bölümde etkinlikler düzenlendi. Amfi tiyatroda illüzyon şov ve dans gibi çeşitli gösteriler çocukların beğenisine sunulurken, yeşil alanda da 17 atölye ve kulüp çalışması yapıldı.

Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali, bu yıl 9. kez Miniatürk'ün renkli atmosferinde gerçekleştirildi. Miniatürk Sergi Salonu'nda okullarda çocukların yaptıkları resim ve fotoğraf gibi çalışmalar sergilendi.

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