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Minibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

Sinan UÇAR/KÜRTÜN(Gümüşhane) - GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde freni boşalan minibüs yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Minibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Sinan UÇAR/KÜRTÜN(Gümüşhane) - GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde freni boşalan minibüs yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Giresun'un Tirebolu ilçesi Köseler köyünde yaşayan Mehmet Bayrak'ın (56) idaresindeki 28 TB 847 plakalı minibüs freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Mustafa ve Ümmiye Civil olay yerinde hayatlarını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Ayşe (93), Nezaker (53) ve Emine Bayrak (54) ise olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve 112 sağlık ekipleri tarafından güçlükle bulundukları yerden çıkarılıp ormanlık arazide taşındı. Ayşe Bayrak ambulansla hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise ambulanslarla Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan Nezaker ve Mehmet Bayrak burada yapılan ilk müdahale sonrasında Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa ve Ümmiye Civil'in cenazeleri ise Kürtün Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Minibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralıMinibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralıMinibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralıMinibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

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