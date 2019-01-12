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Minibüs alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yakılan ateşin sıçradığı minibüs, alev topuna döndü.

Minibüs alev alev yandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yakılan ateşin sıçradığı minibüs, alev topuna döndü. Minibüste yaşayan evsiz, kendisini dışarı atarak kurtarırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Türkkuyusu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yakın bir arazide park halinde bulunan atıl haldeki minibüs, perşembe gecesi, yakınında yakılan ateşin sıçramasıyla yanmaya başladı. Minibüste yaşayan evsiz adam, kendini korkuyla dışarı attı. Araç ise alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan evsiz adam, yapılan kontrolün ardından taburcu edildi.

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Minibüs alev alev yandıMinibüs alev alev yandıMinibüs alev alev yandıMinibüs alev alev yandı

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