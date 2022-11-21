Minibüs alev topuna döndü! Vatandaşlar aldırış etmedi

Taşdelen Şile Otoyolu, Şile istikametinde saat 18.45 sıralarında, seyir halinde olan minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden minibüs şoförü, aracını emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı kapladı. Yangın nedeniyle şile istikameti trafiğe kapandı.

YANGINDA ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan minibüs de zaman zaman patlamalar yaşandı. Bazı vatandaşların tehlikeye aldırış etmeden yanan minibüsün yanından yürüyerek geçtiği görüldü. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Yanan minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

