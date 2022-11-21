HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Minibüs alev topuna döndü! Vatandaşlar aldırış etmedi

Minibüs alev topuna döndü! Vatandaşlar aldırış etmedi

21.11.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy'de seyir halindeki minibüsün motor bölümünde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında araç kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşların tehlikeye aldırmadan yanan minibüsün yanından yürüdükleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüs alev topuna döndü! Vatandaşlar aldırış etmedi

Taşdelen Şile Otoyolu, Şile istikametinde saat 18.45 sıralarında, seyir halinde olan minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden minibüs şoförü, aracını emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı kapladı. Yangın nedeniyle şile istikameti trafiğe kapandı.

Screenshot_5

YANGINDA ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan minibüs de zaman zaman patlamalar yaşandı. Bazı vatandaşların tehlikeye aldırış etmeden yanan minibüsün yanından yürüyerek geçtiği görüldü. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Yanan minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de korkunç kaza! Araçtan eser kalmadı...Kocaeli'de korkunç kaza! Araçtan eser kalmadı...
İstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiasıİstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiası
Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayıDünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı
Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy Minibüs

En Çok Okunan Haberler

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor

'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor

İlginizi Çekebilir

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.