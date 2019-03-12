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Minibüs arıza yapan otomobile çarpıp takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 03:12 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil arıza yaptı.

Minibüs arıza yapan otomobile çarpıp takla attı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) BEYOĞLU'nda içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil arıza yaptı. 5 kişinin araçtan inmesinin hemen ardından arkadan gelen bir minibüs otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza saat 01:30 sıralarında Haliç Köprüsü Okmeydanı kavşağına 200 metre kala meydana geldi. İddiaya göre Abdulvahap Ağbal'ın kullandığı 35 THF 03 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Edirnekapı istikametinden Mecidiyeköy istikametine doğru gidiyordu. Haliç Köprüsü Okmeydanı çıkışında arıza yapan araç orta şeritte durdu.

ARAÇTAKİLER SON ANDA KURTULDU
Abdulvahap Ağbal'ın kullandığı otomobilde toplam 5 kişi bulunuyordu. Sürücü Ağbal ve 4 yolcunun araçtan inmesinin ardından Mehmet Timur Büyükpınar'ın kullandığı 34 EV 7898 plakalı minibüs, arıza yapan otomobile arkadan çarptı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çarpmanın etkisiyle 35 TIF 03 plakalı otomobil hurdaya döndü. Büyükpınar'ın kullandığı minibüste takla atarak durabildi.

D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kaza nedeniyle yolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına gelirken, kazada ölen yada yaralanan olmadı. Araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI)

Minibüs arıza yapan otomobile çarpıp takla attıMinibüs arıza yapan otomobile çarpıp takla attı

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