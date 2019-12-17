Minibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralı

Okan ŞİMŞEK/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Değirmenbaşı Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Hüsnü Bostancı'nın kullandığı 78 M 6022 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, minibüsteki yolcular Hamiyet Önkal ile Ayşe Gözetleyen yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Minibüs şoförü Yaşar Hüsnü Bostancı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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