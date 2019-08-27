Minibüs bariyerlere çarptı: Anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarptı. Kazada kapısı açık olan minibüsten yola savrulan Gamze Süpürgeci (30) ile kızı Sudenaz Süpürgeci(12) öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Polis ve jandarma yaptıkları aramaya rağmen çok sayıda civcivin de bulunduğu aracın kapısını bulamadı. Kaza, Marmara Ereğlisi’nin Yeniçiftlik Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ’dan İstanbul istikametine giden Ahmet Süpürgeci (36) yönetimindeki 22 AP 751 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada minibüste bulunan Gamze Süpürgeci ile kızı Şudenaz Süpürgeci, kapısı açık olan araçtan yola düşerek, hayatlarını kaybetti. Ahmet Süpürgeci ile çocukları Baran Süpürgeci ve Edanur Süpürgeci de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları, Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden anne ile kızının cansız bedenleri de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. ARACIN KAPISI BULUNAMADI Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde olmayan aracın kapısını aradı. Ancak yapılan aramalara rağmen kapı bulunamadı. Çok sayıda civciv de bulunan aracın kapısı açık halde seyir edip etmediği araştırılıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

