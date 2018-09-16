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Minibüs, çekici ve elektrikli bisikletin karıştığı kaza: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 07:58 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, İbrahim Kalay yönetimindeki minibüs, kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Gülmez(43) idaresindeki çekiciye çarptı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, İbrahim Kalay yönetimindeki minibüs, kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Gülmez(43) idaresindeki çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici ise yol kenarındaki Döne Karatepeli(53) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yaralanan toplam 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezinden Mahmut Dede Caddesi istikametine giden Ahmet Gülmez idaresindeki 45 RA 5810 plakalı çekiciye, İzmir'den Uşak yönüne giden İbrahim Kalay (26) idaresindeki 44 S 1059 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, Döne Karatepeli idaresindeki elektrikli bisikleti yol kenarındaki bariyerlere sıkıştırdı. Kazada, Döne Karatepeli ile minibüste yolcu olarak bulunan Elif Naz Kalay(3), Irmak Kalay (11), Yıldız Soğancı (51), Adem Kalay (14), Sümeyye Kalay (21), Azize Kalay (36) ve Zeynep Karagöz (28) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü
- Sağlık ekiplerinden görüntü
- Hastanede getirilen yaralılardan görüntü
- Genel ve detay görüntü

(Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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