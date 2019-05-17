Minibüs devrildi, tarım işçisi 13 kişilik aile yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - ŞANLIURFA'dan Aksaray'a ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışmak için gelen Nail Kara'nın (43) kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Kara, eşi ve 11 çocuğu yaralandı. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan tarlalarda çalışmak için Aksaray'a gelen Nail Kara yönetimindeki 63 E 5124 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Kara, eşi ve 11 çocuğu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kara ailesi fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

