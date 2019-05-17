HABER

Minibüs devrildi, tarım işçisi 13 kişilik aile yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'dan Aksaray'a ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışmak için gelen Nail Kara'nın (43) kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - ŞANLIURFA'dan Aksaray'a ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışmak için gelen Nail Kara'nın (43) kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Kara, eşi ve 11 çocuğu yaralandı. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan tarlalarda çalışmak için Aksaray'a gelen Nail Kara yönetimindeki 63 E 5124 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Kara, eşi ve 11 çocuğu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kara ailesi fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Bu kez de 1 ton 200 kilo balık çöp olduBu kez de 1 ton 200 kilo balık çöp oldu
Kaçak ocaktaki göçükte kalan genç hastanede öldüKaçak ocaktaki göçükte kalan genç hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.