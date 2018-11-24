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Minibüs direğe çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy sapağında gezici röntgen minibüsü yol ayrım tabelasının bulunduğu direğe çarptı.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy sapağında gezici röntgen minibüsü yol ayrım tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Paşaköy sapağında meydana geldi. Talha Albay'ın kullandığı özel bir sağlık kuruluşuna ait gezici röntgen aracı kontrolden çıkarak yol ayrım tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki Hatice Sağır araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Albay'ın durumunun ağır olduğu görüldü.

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