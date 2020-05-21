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  4. Minibüs durağa çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Minibüs durağa çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Trabzon'un Çarşıbaşı yol kenarındaki durağa çarpıp devrilen minibüsün sürücüsü Şaban Gümüşler (59) öldü, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Çarşıbaşı ilçesi Yoroz limanı mevkisi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Şaban Gümüşler idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki durağa çarpıp, devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, sürücü Şaban Gümüşler'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan Asiye Gümüşler (62) ve Birol Asaf Gümüşler (15) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Trabzon yönü, minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

(DHA)

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