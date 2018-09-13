Minibüs, durakta bekleyenlere çarptı: 4 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, durakta bekleyen 4 kişiye çarptı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Altındağ Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. Minibüs bir anda durağa daldı. Durakta bekleyen 4 kişi, minibüsün çarpması sonucu yere yığıldı. Çarpmanın etkisiyle durağın camları kırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen 2 kişi kendi imkanları ile ayağa kalkarken, yerde yatan diğer 2 kişinin yardımına ise çevredeki vatandaşların koştuğu görüldü.
Yaralı 4 kişi, vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Herkesin konuştuğu o geneleve polis baskını!
Havuza girdi 5 parmağını kaybetti! Doktorlar çözüm bulamadı!
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Ayasofya ibadete açılacak mı? Anayasa Mahkemesi'nden itiraz başvurusunda karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum