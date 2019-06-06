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Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, minibüsün duraktan yolcu alan belediye otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'da, minibüsün duraktan yolcu alan belediye otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yolköprü Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen Yahya Kaçar yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 HD 254 plakalı yolcu otobüsüne durakta yolcu aldığı sırada, Hidayet Ceylan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada, iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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