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Minibüs elektrik direğine çarptı, 1'i çocuk 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de düğüne katılanları taşıyan minibüsün yol kenarındaki demir elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.Kaza, dün gece Akyar Köyü Musa Şahin Bulvarı Polisevi Kavşağında meydana geldi.

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de düğüne katılanları taşıyan minibüsün yol kenarındaki demir elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.Kaza, dün gece Akyar Köyü Musa Şahin Bulvarı Polisevi Kavşağında meydana geldi. Yakınlarının düğününe katılanları evlerine götüren Cemal A., yönetimindeki 06 FD 5611 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Cemal A. ile birlikte yolculardan Songül Aslan, Ayhan Kahveci, Murat Aslan, Özlem Atçı, Sultan Utku, Ayşegül Kahveci, Ayşe Nur Utku ve 10 yaşındaki Filiz Utku yaralandı. Ambulanslar ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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