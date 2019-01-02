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Minibüs gece şarampolu uçtu, sürücü sabah ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, şarampole uçan minibüsün sürücüsü Murat Tekinci (45), ön camdan fırlayarak yaşamın yitirdi.

Minibüs gece şarampolu uçtu, sürücü sabah ölü bulundu

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) (DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, şarampole uçan minibüsün sürücüsü Murat Tekinci (45), ön camdan fırlayarak yaşamın yitirdi. Gece meydana gelen kaza sabah fark edilirken, araçta başka kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaza, kırsal Darıca Mahallesi yolunun 7’nci kilometresinde gece meydana geldi. Murat Tekinci, arkadaşından aldığı 10 M 36012 plakalı minibüs ile kırsal Darıca karayolunun Kızık Termal Tesisleri'nin yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçerek yaklaşık 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı sabah fark eden vatandaşların jandarmaya haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın camından fırlayan Tekinci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Belediye Temizlik İşleri'nde şoför olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Murat Tekinci'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Minibüs gece şarampolu uçtu, sürücü sabah ölü bulunduMinibüs gece şarampolu uçtu, sürücü sabah ölü bulunduMinibüs gece şarampolu uçtu, sürücü sabah ölü bulundu

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