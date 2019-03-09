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Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 08:05 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’nde bir minibüs park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı.

Sultanbeyli’nde bir minibüs park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, 07.00 saatlerinde, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih bulvarında meydana geldi. İddiaya göre Ercan Öztaş yönetimindeki 34 RMT 78 plakalı minibüs bulvar üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan 34 KM 0183 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs şoförü Ercan Öztaş araç içerisinde sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs içerisinde sıkışan Öztaşı çıkartarak ambulansa bindirildi. Öztaş, Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı
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