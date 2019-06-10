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Minibüs ile duvar arasında ölü bulunan zihinsel engelli çocuğun amcası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Minibüs ile duvar arasında ölü bulunan 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun amcası Erşan Atabey, olayın nasıl meydana geldiğini anlattı.7 Haziran’da kaybolan zihinsel engelli çocuğun cesedi park halinde bulunan bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde bulunmuştu.

Minibüs ile duvar arasında ölü bulunan 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun amcası Erşan Atabey, olayın nasıl meydana geldiğini anlattı.
7 Haziran’da kaybolan zihinsel engelli çocuğun cesedi park halinde bulunan bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde bulunmuştu. Zihinsel engelli çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun cenazesi ailesine teslim edilecek.
Yeğeninin arabaya nasıl girdiğini anlatan amca Erşan Atabey, “Zihinsel engelli olduğu için arabaya gidiyor. Araba terk edilmiş değil, şirket arabası. Kullanılmıyor. Adam tatile gidiyor. O da araba meraklısı. Arabanın kitlenmemesi sıkıntı. Araba açık oluyor çocuk da arabaya giriyor. Diğer tarafa geçmek için uğraşıyor. Camı kırıyor. Eli kesiliyor. Kapıyı açıyor kapı duvara çarpıyor. Rahatsız olduğu için korkuyor nöbet geçiriyor. Kapıyla araba arasında orada kalıyor. Bayılıyor orada. Havasızlıktan, açsızlıktan, susuzluktan. Çocuk zaten 3,4 gündür yok arıyoruz öyle. En son oradan haber geldi. Biz de haber bekliyoruz inşallah o değildir diye ama tespitlerimize göre o. 11 yaşlarında çocuk. Daha önce de kayboluyordu ama böyle uzun süre olmamıştı. Hiç şüphelendiğimiz durum yok. Keşke araba kilitli olsaydı. O arabaya binmeseydi” dedi.

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