HABER

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 14:57 | Son Güncelleme

İZMİT'te, hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kandıra Yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Enver Durdu yönetimindeki 41 ABK 014 plakalı minibüs, bir restoranın otoparkından yola çıkan Yuşa Tara yönetimindeki 41 RH 217 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki reklam panolarına, minibüs ise sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Yuşa Tara ile minibüsteki Arzu Lüleci ve Havva Lülec yaralandı. Yaralılardan Arzu Lüleci ve Havva Lüleci, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, Yuşa Tara ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıMinibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıMinibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Kazada, otomobilden fırlayan 17 yaşındaki Hilal, öldüKazada, otomobilden fırlayan 17 yaşındaki Hilal, öldü
Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklamaKuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.