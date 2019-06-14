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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 23:29 | Son Güncelleme

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Doğan idaresindeki 23 M 0089 plakalı yolcu minibüsü, Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda Ömer Efe yönetimindeki 23 HD 606 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüje çarparak durdu.

Kazada minibüste bulunan Sabit Çevik ile Aynur ve Abuse Soy yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır hasar gören hafif ticari aracın sürücüsü Efe, emniyet kemeri takılı olduğundan kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

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