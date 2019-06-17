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Minibüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

AKSARAY’da minibüsün iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Minibüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY’da minibüsün iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Aksaray’dan Ankara yönüne giden Cevdet Yücel (54) yönetimindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, emniyet şeridinde giden karayollarına ait İlhami A. (59) yönetimindeki greydere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Cevdet Yücel ile minibüste bulunan Ayşe (24), Fadime (54), Elisa Nur (6), Abdulkadir Yücel (5) ile Seher Çidal (31) ve Göktuğ Çidal (5) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü Cevdet Yücel ile eşi Fadime Yücel itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fadime Yücel, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Cevdet Yücel'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ailenin Niğde’den bir ziyaret sonrası İstanbul’a gidiceği öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan İlhami A. gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

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Minibüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldüMinibüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

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