Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki Batuhan Baydilli (16) yaşamanı yitirdi, Görkem Yıldız (17) ise yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1601 Sokak kavşağında meydana geldi. Zeynep Bozdemir (41) yönetimindeki 34 CGD 02 plakalı minibüs, kavşakta Görkem Yıldız yönetimindeki 68 AAD 539 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yıldız ile Batuhan Baydilli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Batuhan Baydilli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü Zeynep Bozdemir ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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