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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:42 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali Rıza Cunda (53) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Ramazan Bozkurt'un (40) kullandığı 48 ABS 804 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Eymen Mecid Bozkurt (5), Eslima Nesrin Yücel (9), Ecrin Bozkurt (12) ve Mustafa Aras (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, otomobil sürücüsü Ramazan Bozkurt doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
KAZA ANI MİNİBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza anı yolcu minibüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hareket halindeki minibüsün önüne çıkan otomobile çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle koltuğundan fırlayan minibüs şoförü kameranın acısından çıkarken, kaza yerinden çığlık sesleri yükseliyor.

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