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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 03:02 | Son Güncelleme

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk, 6 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk altı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Doğan idaresindeki 44 PE 363 plakalı minibüs, Elazığ-Diyarbakır karayolunun ilçeye bağlı Gözeli köyü kavşağında Salih Cinkis yönetimindeki 23 EL 020 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bazı yaralılar olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan biri çocuk dört kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan minibüs sürücüsü Doğan ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

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