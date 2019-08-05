HABER

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE- Kelkit karayolunda otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE- Kelkit karayolunda otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gümüşhane-Kelkit karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden Kelkit'e giden Yusuf Avşaroğlu'nun kullandığı 07 AEF 602 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında karşı yönden gelen Barış Akyüz yönetimindeki 61 KM 374 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile Semanur Avşaroğlu, minibüs sürücüsü Akyüz, yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıMinibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
Kayıp Mehmet'in sulama kanalında cesedi bulunduKayıp Mehmet'in sulama kanalında cesedi bulundu
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçarken motosikletli polise çarptı (2)'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçarken motosikletli polise çarptı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.