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Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 07:39 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde bir otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Kaza saat 02.30 sıralarında Orhan Acar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gargar mevkii istikametinden ilçe merkezine geçmek isteyen Mehmet Ali Bulut (44) idaresindeki minibüs, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan Durmuş idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arka kısmından darbe alan minibüs, bir süre olduğu yerde döndükten sonra durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Durmuş yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Durmuş (26), Kadriye Külte (27), Nebahat Barut (43), Nebahat Durmuş (3), Nebahat Melisa Külte (6), Fatma Tuana Külte ve 8 aylık Cansu Durmuş yaralandı. Minibüs sürücüsü Mehmet Ali Bulut da (44) yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan Zarif Kadir Akın (47) ile Mustafa Karakavuk (66) ise ağır yaralandı.

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Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

4’ü çocuk toplamda 10 yaralıdan durumları ağır olan Zarif Kadir Akın (47) ile Mustafa Karakavuk (66), burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan minibüste bulunan sürücü Mehmet Ali Bulut (44), Zarif Kadir Akın (47) ve Mustafa Karakavuk’un (66) yakınlarının düğün merasiminden döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Kula trafik kazası

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