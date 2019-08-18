HABER

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 10:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ramazan Durmuş'un (30) kullandığı 03 ABA 913 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Ali Bulut (44) yönetimindeki 45 RA 0171 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet Ali Bulut (44) ile yanındaki Zarif Kadir Akın (47) ve Mustafa Karakavuk (66) ile otomobildeki Sevim Durmuş (26), Kadriye Külte (27), Nebahat Barut (43), Nebahat Durmuş (3), Nebahat Melisa Külte (6), Fatma Tuana Külte (7) ve 8 aylık Cansu Durmuş yaralandı. Otomobil sürücüsü Ramazan Durmuş ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4'ü çocuk 10 yaralı ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Zarif Kadir Akın (47) ile Mustafa Karakavuk (66) buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan minibüstekilerin bir yakınlarının düğün merasiminden dönerken geçirdikleri kazada yaralandıkları öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralıMinibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Kanyonda sele kapılan dernek üyesi öldü, 4 arkadaşı kurtarıldıKanyonda sele kapılan dernek üyesi öldü, 4 arkadaşı kurtarıldı
YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendiYPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.