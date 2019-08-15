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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 23:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Kahta-Siverek karayolunun 11.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta-Siverek karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Orhan K. yönetimindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil ile Mehmet Y. yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver Saygı, Kadriye Genç, Gülşen Şener, Sibel Kalyoncu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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