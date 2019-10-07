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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana istikameti D-400 Karayolu Keloğlu Köprüsü civarında meydana gelen kazada, Adana-Tarsus-Mersin seferi yapan Şervan C.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana istikameti D-400 Karayolu Keloğlu Köprüsü civarında meydana gelen kazada, Adana-Tarsus-Mersin seferi yapan Şervan C. idaresindeki yolcu minibüsü ile Saniye Ş.’nin kullandığı 33 NOV 38 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıktı.
Kaza sonucu çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri, ambulans ve emniyet güçleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan 112 Acil servisi ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri minibüste sıkışan bir yaralıyı çıkardı.
Kazada, otomobil sürücüsü Saniye Ş., minibüs sürücüsü Şervan C. ile birlikte 3 yolcu yaralandı. Yaralılar Tarsus’taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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