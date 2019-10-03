Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Erzincan’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Erzincan - Sivas karayolu Polis Okulu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayhan A. idaresindeki 25 DB 622 plakalı minibüs ile Arif K, yönetimindeki 69 AG 404 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilerek kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



