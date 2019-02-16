HABER

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pertek ilçesinde fizik tedaviden dönen hastaları taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Kaza,Tunceli’nin Pertek ilçesinde, Elazığ’a dönüş kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Kadir Gündoğdu idaresindeki 23 AAD 241 plakalı özel bir rehabilitasyon merkezine ait fizik tedavi hastalarını taşıyan minibüs ile Oğuzhan Çiçek yönetimindeki 26 ZD 155 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde fizik tedaviden dönen hastaları taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza,Tunceli’nin Pertek ilçesinde, Elazığ’a dönüş kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Kadir Gündoğdu idaresindeki 23 AAD 241 plakalı özel bir rehabilitasyon merkezine ait fizik tedavi hastalarını taşıyan minibüs ile Oğuzhan Çiçek yönetimindeki 26 ZD 155 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5’i Elazığ’daki hastanelere, 2’si ise Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandıŞehit polis son yolculuğuna uğurlandı
Kaldırımda yürüyen yaşlı adama Pitbull saldırdıKaldırımda yürüyen yaşlı adama Pitbull saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.